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        Haberler Dünyadan Daniel Day-Lewis 7 yılık aranın ardından oyunculuğa döndü - magazin haberleri

        Daniel Day-Lewis 7 yılık aranın ardından oyunculuğa döndü

        Bundan 7 yıl önce artık oyunculuktan emekli olduğunu açıklayan Oscar'lı oyuncu Daniel Day-Lewis, oğlu için yeniden setlere döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:06
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        • 1

          Üç Oscar ödüllü Daniel Day-Lewis, "Emekli oldum" dese de oyunculuktan kopamadı. 67 yaşındaki İngiliz oyuncu, 7 yıllık aranın ardından yeniden setlere döndü.

          Paul Thomas Anderson'ın 2017 yapımı 'Phantom Thread' filminde oynadıktan sonra oyunculuğu bırakan ve o zamandan beri büyük ölçüde kameralardan uzak bir hayat yaşayan Lewis, oğlu Ronan Day-Lewis'in yönettiği 'Anemone' adlı filmde başrol oynuyor.

        • 2

          'Sol Ayağım' (My Left Foot), 'Kan Dökülecek' (There Will Be Blood) ve 'Lincoln'le üç kez Oscar kazanan, kendi kuşağının en büyük oyuncularından biri kabul edilen Lewis, ilk yönetmenlik denemesi yapacak olan oğlu Ronan Day-Lewis ile birlikte filmin senaryosunu kaleme aldı.

          Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley ve Safia Oakley-Green gibi oyuncuların yer aldığı filmin çekimleri şu sıralar İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılıyor.

        • 3

          Yapım şirketi Focus Features'ın açıklamasına göre 'Anemone', babalar, oğullar ve erkek kardeşler arasındaki karmaşık ilişkilere ve aile bağlarının dinamiklerine odaklanacak.

          Haziran 2017'de 'Phantom Thread'in gösterilmesinden aylar önce Daniel Day-Lewis'in oyunculuktan emekli olacağı açıklanmıştı.

        • 4

          Ünlü oyuncu daha önce, 1990'larda Floransa'da çırak ayakkabıcı olarak çalışmak da dahil olmak üzere sektöre uzun süreli aralar vermişti.

          2008 yılında Observer'a verdiği röportajda, "Film setinden uzaktaki hayatım, tıpkı çalışırken olduğu gibi merakımın peşinden gittiğim bir hayat" demişti.

        • 5

          Öte yandan babasının oyunculuğa dönmesini sağlayan Ronan Day-Lewis, aslında başarılı bir ressam ve ilk uluslararası kişisel sergisi şu sıralar Hong Kong'da sanatseverlerin karşısında. Yakında New York ve Los Angeles'ta da sergiler açacağı biliniyor.

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