Kutcher, kendisinin ekonomik güçlükler yaşayan bir ailede büyüdüğünü belirterek " Ailem bana istediğim her şeyi satın alamadı. Çocukken dondurmayı bile nadiren alıp yiyebilirdim" ifadelerini kullanmıştı.



Kutcher bu kararı eşi Mila Kunis ile konuşarak aldıklarının da altını çizdi. Oyuncu " Mila ile konuştuk ve yaşlandığımız zaman tüm paramızı hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdik" demişti.