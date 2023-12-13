Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Dangal filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Dangal filmi hangi yıl vizyona girdi ve nerede çekildi?

        Dangal filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

        Bollywood sinemasının ünlü senarist, yönetmen ve oyuncularından Aamir Khan Dangal filmiyle TRT 1 ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Nitesh Tiwari üstelendiği Dangal filmi 13 Aralık Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte Dangal filmi hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hindistan'da gişe rekortmeni olan Dangal filmi, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur. Başarılı oyuncu Aamir Khan başrolünü üstlendiği film biyografik spor-dram türündedir. Peki, Dangal filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dangal filmi hangi yıl vizyona girdi? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Bir güreş hayranı olan Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatan Dangal filminde, Phogat iki küçük kızına güreş öğretme kararı alır. Kızlar Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluk yıllarından itibaren güreş eğitimi ile büyürler. İki kız büyüdüklerinde ise güreşin iddialı isimleri haline gelir. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalır.

          DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
          Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
          Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
          Genç Geeta - Zaira Wasim
          Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
          Genç Babita - Suhani Bhatnagar
          Rohit Shankarwar
          Vivan Bhatena
          Aparshakti Khurrana
          2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
          Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        İspanya'dan AB'ye: İsrail'e yeter deyin
        İspanya'dan AB'ye: İsrail'e yeter deyin
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        Habertürk Anasayfa