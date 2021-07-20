Dana kavurma nasıl yapılır? En güzel pratik dana kavurma tarifi kurban bayramı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bizde evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz dana kavurma tarifini haberimizde derledik...

YUMUŞAK DANA KAVURMA İÇİN MALZEMELER

750 gr. kuşbaşı dana eti

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı Etin kendi suyu

Karabiber

Tuz

DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?

Etlerimizi ve 2 diş sarımsağımızı bütün olarak düdüklü tencereye alıyoruz.

İçerisine üzerini basacak kadar su ekleyip, düdüklüyü kapatıyoruz.

Yaklaşık olarak 25-30 dakika pişiriyoruz. Dana Eti kullandığımız için; etlerin sert düşmemesi adına bu işlem önemli⭐????

Pişen etlerimizi yapışmaz bir tavaya alıp, tereyağının yarısını ekliyoruz. Baharatlarımızı da katıp, güzelce kavuruyoruz.

Püf nokta geliyor. Etin kendi suyundan yarım su bardağı ilave edip, yüksek ateşte suyunu çekene kadar tutuyoruz. Etler suyu tamamen çektiğinde geri kalan tereyağını ilave edip, tuzunu da katıp kavurmaya devam ediyoruz.

Etlerin rengi döndüğü anda ocaktan alıp, servisini sıcak sıcak yapıyoruz.

Yumuşacık, et kavurmamız hazır.