Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Dan Brown'dan Türk okurlarına özel mesaj

        Dan Brown'dan Türk okurlarına özel mesaj

        Uluslararası çok satan yazar Dan Brown'ın yeni romanı Sırların Sırrı, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı on sekiz ülkede eşzamanlı olarak yayımlandı. Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluşan kitap Petek Demir ve İpek Demir tarafından Türkçeleştirildi. Sırların Sırrı'nı "Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman" olarak nitelendiren Dan Brown, Türk okurlarına özel bir mesaj gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 14:41 Güncelleme: 10.09.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dan Brown'dan Türk okurlarına özel mesaj
        ABONE OL
        ABONE OL

        Usta yazar Dan Brown’ın yeni kitabı Sırların Sırrı, 9 Eylül’de Türkiye, ABD, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Katalonya, İsveç dahil olmak üzere on sekiz ülkede aynı anda yayımlandı.

        Dan Brown, Sırların Sırrı için: "Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman - ve aynı zamanda en eğlenceli olanı. Yazmak unutulmaz bir keşif yolculuğuydu" diyor.

        Sırların Sırrı tüm dünyada büyük bir merakla beklenirken, Dan Brown Türk okurlarına özel bir mesaj gönderdi.

        İşte Dan Brown’ın Türk okurlarına mesajı:

        “Türk okuyucularıma özel bir merhaba demek istedim. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarım bir roman üzerinde araştırma yaptığım en büyüleyici yerin neresi olduğunu sorduklarında, her zaman aynı şeyi söylerim: İstanbul. Doğu ile batı arasındaki o büyülü geçit. İstanbul’un altındaki tarihi yeraltı sarnıcını keşfedip Cehennem’in finalini orada yapmaya karar verdiğim anı asla unutamam. Türkiye büyüleyici bir ülke olmasının ötesinde, dünyadaki en sevdiğim yayıncılardan birine ev sahipliği yapıyor: Altın Kitaplar. Onlar benim için aile gibidir ve yeni romanım Sırların Sırrı’nı sizlerle buluşturacakları için heyecanlıyım. Türkiye’deki tüm okuyucularıma en içten sevgilerimi sunuyor, yollarımızın en kısa zamanda kesişmesini diliyorum.”

        REKLAM

        SÜRÜKLEYİCİ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR YAPIT: SIRLARIN SIRRI

        Başlangıç romanından sekiz yıl sonra, dünyanın en ünlü gerilim yazarı şimdiye kadarki en çarpıcı romanıyla geri dönüyor: Sırların Sırrı, sürükleyici ve düşündürücü bir başyapıt.

        Ünlü akademisyen Katherine Solomon'a Prag'da davet edildiği bir konferansta eşlik eden Robert Langdon'ın dünyası, Katherine Solomon'ın otel odalarından iz bırakmadan kaybolmasıyla kontrolden çıkar. Evinden uzakta olan Langdon, sevdiği kadını geri kazanmak için bilinmeyen güçlere karşı zekasını kullanmak zorundadır.

        Geniş kaleler, yükselen kiliseler, mezarlıklar ve labirent gibi yeraltı geçitlerinin oluşturduğu bir fonda, Langdon, yüzyıllardır sırlarını başarıyla saklamış ve bunları kolayca teslim etmeyecek bir şehirde yolunu bulmalıdır. Bu şehir, yalnızca kendi hayatı için değil, insanlığın geleceği için de mücadele etmesini gerektiren bir savaş alanıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dan Brown
        #Sırların Sırrı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Tehdit eden kişi yakalandı
        Tehdit eden kişi yakalandı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa