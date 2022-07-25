"EN BÜYÜK RAKİBİM ETKİSİZ HALE GELDİ"

Dan Bilzerian'ın birçok takipçisi "İnanmıyorum!" diye yorum yaparken bazıları da "Dan evlendiğine göre en büyük rakibim artık etkisiz hale geldi." tarzında esprili bir şekilde görüşlerini bildirdi.