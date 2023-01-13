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Damla Güdemez'den 'Sonsuzluk' heykeleri

Damla Güdemez’in 'Sonsuzluk (Eternity)' heykel sergisi 20-26 Ocak tarihleri arasında Nişantaşı Art212’de sanatseverlerle buluşacak.

Giriş: 13.01.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Damla Güdemez'den 'Sonsuzluk' heykeleri
HABERTURK.COM


Assos’ta hayat bulan Sounds of Paşaköy Konserleri kurucularından Damla Güdemez, ilk kişisel sergisi 'Sonsuzluk (Eternity)' ile heykellerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. On yılı aşkın bir süredir hobi olarak uğraştığı serüveninde heykelin kendisi için bir hobiden çok daha fazlası olduğunu keşfeden Güdemez, hayatın sonsuzluğu temasını eserlerine taşıyor. Zeytin ağacı yapraklarının bir sonsuzluk simgesi olarak pek çok heykelde işlendiği sergide, satılacak eserlerin geliri de Geleceğe Işık Tut Derneği’ne bağışlanacak.

Hayatın sıradışı sonsuzluk serüvenine heykelleriyle hayat bulduran Damla Güdemez’in “Sonsuzluk (Eternity)” heykel sergisi 20-26 Ocak tarihleri arasında Nişantaşı Art212 Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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