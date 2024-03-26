Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve adeta başka birine dönen Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi sosyal medya hesaplarından göz önüne seriyor. 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Ersubaşı’nın 4 yıl süren bu evlilikten 2 tane kız çocuğu var.