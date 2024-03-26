Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşi hayatı ile gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser ile 2016-2020 yılları arasında evil kalmıştı. İki kızı bulunan Damla Ersubaşı geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızlı bir şekilde kilo vermişti. Peki Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
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Damla Ersubaşı hayatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İlk oyunculuk serüveni Yılan Hikayesi dizisiyle başlamıştı. Asıl çıkışını ise Sihirli Annem dizisiyle yaptı. Peki Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? İşte Damla Ersubaşı dizileri ve filmleri
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DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve adeta başka birine dönen Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi sosyal medya hesaplarından göz önüne seriyor. 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Ersubaşı’nın 4 yıl süren bu evlilikten 2 tane kız çocuğu var.
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Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.
İhanet ardından evlilikleri çatırdayan çift 2020 eylül ayında tek celsede boşandı.
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Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.