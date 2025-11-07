Habertürk
        Damat Ümit'i kim öldürdü? | Son dakika haberleri

        Damat Ümit’i kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, Kayserili Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümü konuşulmaya devam edildi

        Giriş: 07.11.2025 - 23:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:52
        Damat Ümit'i kim öldürdü?
        Düğün gecesinde bir günlük eşi Müge’yle aynı evde olduğu iddia edilen Ümit Canpolat öldü mü, öldürüldü mü? Bir cinayete mi kurban gitti, yoksa kendi hayatına mı son verdi soruları bir kez daha tartışma konusu oldu.

        Bugün abi İsmail Canpolat, kardeşinin vurulduğu o kabus eve aylar sonra ilk kez gitti.

        O GECEYİ YENİDEN ANLATTI

        Tüm oklar Müge ve kuzen Olcay’ı gösteriyor. Anne Döndü, baba Ali ve abi İsmail’in hedefinde yine gelin Müge vardı.

        Abi İsmail, o gün orada tetiği ya Müge’nin çektiğini ya da kuzen Olcay’ın eve gizlice girip Ümit’i onun öldürdüğünü iddia ediyor.

        İsmail, evdeki kan izlerini, kayıp mermi kovanını, Ümit’in kayıp kol saati ve alyansını yine gündeme getirdi.

        Müge ve amcası kapıyı yine açmadı. Vazgeçme muhabiri, iddialara cevap alabilmek için gelin Müge’nin kapısına gitti ancak eli boş döndü. Müge, sır olmaya devam ediyor.

