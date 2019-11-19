Amerikan Kalp Birliği 7 yıl süren araştırmasını yayınladı. Damar tıkanıklığının tedavisine ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; bazı hastalarda ilaçla tedavi ile ameliyat arasında bir fark olmadığı tespit edildi.

Bunun için ise sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve sigarayı bırakmak gerekiyor. Amerikan Kalp Birliği, Washington yönetiminin 100 milyon dolarlık maddi destek sağladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYAT OLMAYI ÖNLÜYOR

7 yıl süren ve 37 ülkeden 5 bin 179 kişinin katıldığı çalışmanın sonuçlarına göre; damar tıkanıklığı sorunu yaşayan kişiler sağlıklı beslenir, spor yapar ve sigarayı bırakırsa sadece ilaç kullanarak stent ve bypass ameliyatlarıyla aynı sonuca ulaşabilir.

Aradaki tek farkın damarın açılma süresi olduğu belirtilen araştırmada ameliyatların oluşturduğu ek riskler de göz önüne alındığında sadece ilaç kullanımı seçeneğinin durumu acil olmayan hastalarda daha anlamlı olduğu sonucuna varıldı.

YILDA 500 MİLYON DOLAR TASARRUF SAĞLANACAK

Araştırmacılar ise çalışma sonuçlarının pratikte kullanılmaya başlanmasıyla yılda 500 milyon dolarlık harcamanın önüne geçileceği görüşünde.

Amerika'da her yıl 2.3 milyon kişi damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısıyla doktora başvuruyor. Stent takılmasının hastalara maliyeti 25 bin dolar iken bypass ameliyatları ortalama 45 bin dolar.