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        Haberler Gündem Damadını öldürdü, kızını yaraladı! - Güncel haberler

        Damadını öldürdü, kızını yaraladı!

        Olay, Amasya'da meydana geldi. Amasya'da bir baba rızası olmadan evlenen kızı ve damadı ile akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Çok geçmeden aralarında tartışma çıktı. Öfkeli kayınpeder tüfekle dehşet saçtı. Damadını öldürdü, kızını ise yaraladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:31
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        Damadını öldürdü, kızını yaraladı!
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        Olay, Amasya'da meydana geldi.

        Amasya'da bir baba rızası olmadan evlenen kızı ve damadı ile akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

        Çok geçmeden aralarında tartışma çıktı.

        Öfkeli kayınpeder tüfekle dehşet saçtı. Damadını öldürdü, kızını ise yaraladı.

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