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Dalak büyümesine ne iyi gelir? İşte dalak büyümesine iyi gelen yiyecekler

Bazı hastalıklar ve enfeksiyonlar nedeni ile oluşabilen dalak büyümesi, çok fazla belirti göstermediği için tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Peki dalak büyümesi belirtileri nelerdir? Dalak büyümesi neden olur? Dalak büyümesine ne iyi gelir?

28.10.2019 - 05:03 | Güncelleme: Sağlık
Dalak büyümesi

Dalak büyümesi; bazı hastalıklar ve enfeksiyonlar nedeni ile oluşabilen bir hastalıktır. Çok fazla belirti göstermez, ancak hekim tarafından muayene edilirken ortaya çıkabilir. Mide de baskı oluşarak az yeme, karın üst bölgesinde ağrı ve şişlik şeklinde, yorgunluk omuza yayılan bir ağrı, sürekli yenileyen enfeksiyonlar ve vücutta kolay kanamaların oluşması belirti olarak baş gösterebilmektedir.

Dalak Büyümesine Evde Bitkisel Ne İyi Gelmektedir?

Dalak büyümesi bitkisel yollarla yapılan bazı uygulamalar etkili olabilmektedir.  Ancak ilerlemiş ve ciddi hastalıklara dayanan dalak büyümesi ancak hekim kontrolünde bir tedavi ile iyileştirilebilmektedir. Ona göre hareket etmek en büyük gerçektir.

Bitkisel yollar ile iyileştirme sadece geçici olarak yaşanan dalak büyümeleri için fayda sağlayabilmektedir.

  • Kaynatılmış suyu bir bardakta yarım çay kaşığı zencefille karıştırın 10 dakika bekletin ve gün içerisinde 3 bardak tok karnına tüketin.
  • Lahananın yaprağının suyu sıkılarak 3 bardak üzüm hoşafı ile karıştırılır ve tok karnına içilmesi sağlanır.
  • Kaynatılmış bir su bardağına 10 gr kuşkonmaz sapı ya da kökü ilave edilerek 10 dakika kaynatılır ve tok karnına 3 bardak içilir.
  • Kaynatılmış bir su bardağına 4 gr kurutulmuş gül eklenerek 10 dakika demlendirilir ve tok karnına 3 bardak soğuk olarak tüketilir.

 

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