Gece gökyüzüne baktığınızda, ince bir hilalden tam bir daireye kadar farklı evrelerden geçtiği için ayın aydınlatıcı ışığı her zaman aynı değildir. Gökyüzündeki bu parlayan kürenin rengi bile değişebiliyor. Mavi, ay renkleri arasında en ikonik olanıdır; bunun başlıca nedeni İngilizce'de "once in a blue moon" (bir kere mavi ayda) deyiminde kullanılmasıdır. Ay hiç maviye döner mi? İşte merak edilenler...