'Adli tatil uygulamasın sonlansın

Türkiye’nin, hukukun üstünlüğü ve yargı sorununu henüz çözemediğini belirten Av.Gün, anayasanın “demokratik hukuk devleti” ilkesinin aksadığını, uluslararası alanda Türkiye’nin imajının, “gelişmeye istekli bir hukuk devleti ve özgürlükçü demokrasi”den, “özgürlüklerin kısıtlandığı hibrit bir sistem” seviyesine gerilediğini bildirdi.

Daha İyi Yargı Derneği, siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluşu. Dernek, 160 üyesi ile Türk yargısının sorunlarını ve kök sebeplerini tespit etmek, evrensel kabul gören çözümler geliştirmek, bu çözümler üzerinde mutabakat sağlamak ve kabul gören çözümleri hayata geçirmek için çalışıyor. 2022-2023 Adli Yılı başlamadan önce bir basın toplantısı ile derneğin tespit, görüş ve önerilerini paylaşan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, mevcut duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"ÜLKEMİZ 139 ÜLKE ARASINDA 117. SIRADA"

“Türkiye, hukukun üstünlüğü ve yargı sorununu henüz çözememiştir. Bu iki temel sorun birbiri içine geçerek kördüğüm halini almıştır. Yargı hizmetlerindeki aksama toplum hayatını her alanda olumsuz etkileyerek ülkenin ileri gitmesine, refahın artmasına engel oluyor, ülkemizi orta gelir, orta demokrasi, orta eğitim tuzaklarına mahkûm ediyor. En başta, anayasanın ‘demokratik hukuk devleti’ ilkesi aksıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yürütmeye tam bağımlı hale gelmiş, demokrasinin güçler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmış, anayasanın ‘demokratik devlet’ ilkesine aykırı bir otokratik devlet görüntüsü ortaya çıkmıştır. TBMM, etkin yasa yapımı işlevini kaybetmiş, torba yasalarla yürütmenin isteklerini kanunlaştırır hale gelmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin sorun ve kısıtları, kanunların norm denetiminde aksamalara neden olmaktadır. Yürütme gücüne karşı hukukun üstünlüğü aksamaktadır. Uluslararası alanda ülke imajı ‘gelişmeye istekli bir hukuk devleti ve özgürlükçü demokrasi’den, ‘özgürlüklerin kısıtlandığı hibrit bir sistem’ seviyesine gerilemiştir. World Justice Project’in Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde ülkemiz 139 ülke arasında 117. sıraya, kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolardan 8 bin dolara düşmüştür.”

Kapasitesi ve nitelikleri yetersiz, işleyişi yürütmeye tam bağımlı olan yargının doğal ve olağan görevini yapamaz duruma geldiğini savunan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"DEVLET VE KAMU KESİMİ YARGIYA GÜVENMİYOR"

“Üzülerek kabul etmemiz gereken gerçek odur ki yargı kendisine düşen görevi yerine getirmeye ve kaliteli hizmet üretmeye yeterli kapasiteye, imkanlara, modern usullere ve yetkinliğe sahip değil. Doğal olarak yargıya güven de çok düşük. Yargı vasıtası ile hakkını alabileceğini kesin olarak düşünenlerin oranı, yüzde 80 civarında olması gerekirken, yüzde 20 civarında. Devlet ve kamu kesimi de yargıya güvenmiyor. Suç işleyen kamu görevlileri, yargının özgür erişiminden kaçırılabiliyor. Kamu görevlilerinin işledikleri suçları yargının soruşturması, idari amirlerinin soruşturma izni vermesi şartına bağlıdır. Nihai idari amirler olan cumhurbaşkanı ve atadığı bakanlar ise sorumsuz (sorumlu tutulmaları fiili olarak imkânsız olan) siyasiler. İdari amirlerin izin vermesi şartı, kamuda hukukun üstünlüğünü sağlamada açılmış koca bir kara delik gibi.”

"İNSAN KAYNAĞININ İSRAF EDİLDİĞİ ARİSTOKRATİK GELENEK"

Adli tatil uygulamasını eleştiren Av. Mehmet Gün, “Adli tatil israftır. Yargı teşkilatının, içlerinden bir kısmını nöbetçi bırakıp topluca yaz tatiline çıkması ve bu dönem boyunca işlerin ertelenmesi, ülkenin en kritik kurumunun ve insan kaynağının israf edildiği aristokratik bir gelenektir. Hakimlerin yıllık izin hakları, tayin olanların taşınması ve yeni görev yerlerine alışması, bütün sistemi toptan bir tatile çıkarmadan da sağlanabilir. Adli tatil uygulamasına son verilmelidir” dedi.