Dağ keçisi avlayan 3 kişiye 699 bin TL ceza

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyünde dün meydana gelen olayda, gelen ihbar üzerine bölgeye giden Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) şefliği ekipleri, arazide silah sesleri duydu.

Ekipler, park halindeki araçta yaptıkları denetimde kaçak avcıları silahla vurdukları, tehlike altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisine ait etleri hazırlayıp bidona koyarken yakaladı.

DKMP Yüksekova İlçe Şube Şefliği ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 650 bin TL tazminat ile suçu üstlenen 3 kişiye kişi başı 16 bin 412 olmak üzere, toplamda 699 bin 236 TL ceza kesildi.

Ayrıca elinde silah olup takozu olmayan avlakta ateş eden bir kişiye de 10 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.