Dağ Çayının Faydaları Nelerdir?

2011 yılında yapılan araştırmalar sonucunda dağ çayının güçlü bir antioksidan olduğu duyurulmuştur. Antioksidan özelliği ile flavonoid kaynağı olduğu da bilinir. Flavonoid, vücutta antioksidan işlevini gerçekleştiren maddelerdir.

İştah konusunda bir problem yaşıyorsanız dağ çayı kapanan iştahınızı açacaktır.

Düzenli tüketimde hazımsızlık problemlerini giderecektir. Daha rahat mideye kavuşmanız için dağ çayı aklınızda bulunmalı.

Dağ çayı içeriği sayesinde enerji kaybı yaşadığınız günlerde size enerji verecektir ve halsizliğinizi ortadan kaldıracaktır.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için vücuttaki mikropları kısa sürede yok eder.

Vücudunuzda oluşan iltihapları temizler. Düzenli tükettiğiniz takdirde iltihap oluşmasını engeller.

Mide sancıları ve mide ağrıları yaşadığınız günlerde kurtarıcınız olabilir. Dağ çayı içtiğinizde daha rahat mideye kavuşabilirsiniz. Mide asitlerini dengeler.

Yedikleriniz biraz rahatsızlık verdiyse ve midenizde gaz problemi meydana geldiyse dağ çayı içerek bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Güçlü antioksidan etkisiyle idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlarda oldukça etkili bir çözümdür. Sık sık idrar atımı gerçekleştirdiğinden, kısa sürede idrar yolu enfeksiyonu da vücudunuzdan ayrılacaktır.

Soğuk kış günlerinde yakalandığınız soğuk algınlığı için de etkilidir. Eğer ilaç kullanıyorsanız doktor tavsiye ile dağ çayı da tüketebilirsiniz.

Çok terleyen biri iseniz dağ çayı içerek ter kokusuna son verebilirsiniz.

Regl dönemlerinde oluşan ağrıları dindirerek daha rahat regl dönemi geçirmenizi sağlar.

Yapılan araştırmalar sonucunda, dağ çayının düşük kan basıncı düzeylerine yardımcı olduğu ve kalp damarları üzerindeki stresi azalttığı duyurulmuştur.

Kemik sağlığına da oldukça etkili olan dağ çayı, düzenli tüketildiğinde kemik erimesini önler. Kemikleri oluşturan hücrelerin yenilenmesinde ve güçlenmesinde rol oynar.

Potasyum ve çinko açısından zengin olduğu için, bireylerin cinsel yaşamında da rol oynar.

Beslenme etkenli bir durum olan saç uzaması konusunda da size yardım edecektir. Dağ çayı saç uzatır mı sorunuza rahatlatan bir cevap verelim o halde. Dağ çayı, saç tellerinizin daha sağlıklı bir görünüm almasına yardım eder ve saç bakım konusunda size bitkisel bir kaynak olabilir. Saçlarınızın uzaması ise beslenme ve bakım ile meydana gelen bir durumdur.

Dağ Çayı Nasıl Demlenir?

Dağ eteklerinden veya orman içlerinden toplanan şifalı dağ çayı demlemek istediğinizde yapmanız gerekenler oldukça kolay.

1 bardak su dolu tencere içine bir avuç dağ çayı ekleyip kaynatın ve çayınızı hazır hale getirin. Bitki çayı demleme alışkanlığınızdan biraz farklı şekilde demlenen dağ çayının lezzeti ufak bir tencerede çıkmaktadır. Biraz kaynadıktan sonra ocaktan alın ve demlenmeye bırakın.

Bitki çayı bardaklarınızda dağ çayını, 5 dakika sıcak su ile bekletip demleyebilirsiniz.

Şifalarından faydalanmak için mutlaka dağ çayı tüketmeye özen göstermelisiniz. Günde 3 defa içmeniz etkili olacaktır. Eğer 1 hafta boyunca sürekli içtiyseniz, 1 hafta dinlenme süresi vermelisiniz. Her kullanım için dağ çayını yeniden demlemek içeriğindeki faydalı özelliklerden daha etkili yararlanmanıza vesile olacaktır.