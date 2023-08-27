Yaşar Abravaya'ya çocuk yaşta şöhreti kazandıran 'Dadı' dizisine katılmasına da o dönem Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık vesile olmuş. Abravaya, "Kenan Işık da beni tiyatrodan bildiği için diziye dâhil etti. Kendisi zaten 'Dadı'nın ilk yönetmeniydi. Şehir Tiyatroları'na katıldıktan bir yıl sonra yani 10 yaşında diziye başladım. Üç sezon boyunca yani final yapan kadar dizide rol aldım. Çok güzel ve değerli bir ekip içerisinde çalıştım, çocuk yaşta büyük bir deneyim kazandım. 'Dadı'nın setinde muazzam bir ortam vardı. Sette gerçekten eğlendiğimiz için insanlara verilen samimi enerji de reytinglere yansıyordu. Herkes severek, eğlenerek o dizideydi" dedi.