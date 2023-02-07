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CZN Burak ağlayarak yardım istedi

CZN Burak olarak tanınan Hatay'lı Muhammed Burak Özdemir, deprem sonrası memleketinin halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak yardım isteyen Özdemir, "Lütfen herkes elinden geleni yapsın" ifadelerini kullandı

Giriş: 07.02.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
CZN Burak ağlayarak yardım istedi - Magazin haberleri
Ağlayarak yardım istedi
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HABERTURK.COM

Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında meydana geldi.

Türkiye, ardı ardına yaşanan deprem felaketi ile sarsıldı. Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. CZN Burak olarak tanınan Hatay'lı Muhammed Burak Özdemir de harekete geçti ve erzak TIR'ları hazırladı.

"LÜTFEN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPSIN"

O anları gözyaşları içinde yayınlayan Burak Özdemir, "Lütfen herkes elinden geleni yapsın" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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