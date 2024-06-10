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        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik CVK Madencilik'ten yeni satın alma - Enerji Haberleri

        CVK Madencilik'ten yeni satın alma

        CVK Madencilik, Çanakkale'de içerisinde altın, gümüş ve bakır içeren 8.626 hektarlık maden sahalarının sahibi Orta Truva Madencilik'in yüzde 100'ünü satın aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:30
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        CVK Madencilik'ten yeni satın alma
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        CVK Madencilik Çanakkale'de yer alan polimetalik maden sahalarının sahibi Orta Truva Madencilik'in tamamını satın almak üzere ABD ve Kanadalı ortakları anlaşmaya vardığını duyurdu. KAP bildiriminde satın alma bedelinin 11.5 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Çanakkale ili dahilinde yer alan ve madencilik sektöründe "TV Tower Projesi" olarak bilinen polimetalik maden sahalarının sahibi Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin ("Orta Truva") hisselerinin %100'ünün satın alınmasına ilişkin ABD ve Kanadalı ortakları ile ön görüşmelere başlandığı 27/05/2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

        Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 10/06/2024 tarihinde alınan kararı uyarınca, Türkiye'de kurulu Orta Truva hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda hisse sahipleri Pilot Investment Inc. ve Teck Madencilik San. Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır."

        2.23 MİLYON ONS ALTIN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

        "Bir polimetalik proje olan "TV Tower Projesi"nde yer alan maden sahalarında 15/05/2024 tarihli UMREK-2023 Kodlu Kaynak Tahmin Raporu'na göre; 2,23 milyon ons Altın, 36,3 milyon ons Gümüş ve 764,94 milyon libre Bakır kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Tahmin Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 4,58 milyon ons'tur. (Kaynak Tahmin Raporunda belirtilen maden kaynakları Orta Truva'nın 8.625,88 hektar büyüklüğündeki ruhsat sahalarının yaklaşık %10'unda yapılan aramalardan elde edilmiştir."

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