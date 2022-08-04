Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Cüneyt Çakır'la ilgili de konuşan Büyükekşi, Çakır'ın yeni görevini açıkladı. beIN SPORTS'un haberine göre Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Daha yarım saat önce karara vardığımız bir konu var. Cüneyt Çakır yurt dışından birçok teklif aldığını ancak Türkiye'de yoluna devam etmek istediğini söyledi. Bundan sonraki dönemde hakemlere eğitim vermek ve yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi. Biz de bunu son derece uygun gördük. Bu motivasyon bizim için son derece önemli. Biz kendi değerimizi hakem eğitmeni olarak atadık"