Türk sinemasında gösterime giren film sayısı 8.293'e ulaştı. Son 30 yılda çok az sayıda filmde rol almalarına rağmen Cüneyt Arkın ile Türkan Şoray, istatistiksel verileriyle de Türk sinemasına damgasını vurdu. Her 28 filmden birinde Arkın, her 42 filmden birinde Şoray rol aldı

1914

Ayastefanos Abidesi'nin yıkılışı...

Türk sinemasını başlatan film.

2020

'İki Gözüm Ahmet'...

Gösterime giren son film.

Türk sinemasındaki film sayısı 8.293'ü buldu.

Bugüne kadar kaç Türk filminin gösterime girdiğini öğrenmek için sayıları alt alta yazıp toplarken aklıma Cüneyt Arkın ile Türkan Şoray'ın rol aldığı film sayıları geldi.

Öyle ya;

Cüneyt Arkın; erkeklerde, Türkan Şoray ise kadınlarda dünyanın en çok başrolde film çeken oyuncuları.

Toplam Türk filmi sayısıyla Cüneyt Arkın ile Türkan Şoray'ın filmlerini oranladığımız zaman ortaya muazzam bir rakam çıkıyor.

Cüneyt Arkın ile Türkan Şoray, 1990'lardan sonra çok az sayıda film çekmesine rağmen geçilmesi mümkün görülmeyen istatistiksel verilere sahip.

Çekilen her 28 filmden birinde Cüneyt Arkın, her 42 filmden birinde ise Türkan Şoray rol almış.

Türkan Şoray, sinema filmi olarak en son 2007 yapımı 'Suna'da rol aldı.

Birlikte Rol Aldıkları Filmler

* Gözleri Ömre Bedel (1964)

* Sürtük (1965)

* Artık Sevmeyeceğim (1968)

* Aşk Mabudesi (1969)

* Arım Balım Peteğim (1970)

* Hayatım Sana Feda (1970)

* Küskün Çiçek (1979)

Cüneyt Arkın'ın en son rol aldığı sinema filmi 2015'te gösterime giren 'Panzehir' oldu.