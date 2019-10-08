ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi tehdit ederek, "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" ifadelerine Cüneyt Arkın'dan da tepki geldi. Arkın, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.