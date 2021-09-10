Doğal güzellikleri ve tarihi sokaklarıyla her zaman yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Cunda Adası araştırılıyor. MasterChef programıyla birlikte gündeme gelen Cunda Adası ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

CUNDA ADASI NEREDE, NEREYE BAĞLI?

Alibey Adası ya da diğer adıyla Cunda Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Cunda Adası, Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan 22 adadan yerleşime açık tek ada olmasıyla biliniyor.

Cunda Adası aynı zamanda Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır.

CUNDA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Cunda Adası'na Ayvalık'tan kara yoluyla ve deniz yoluyla ulaşım mümkün.

CUNDA ADASI HARİTADA NEREDE?