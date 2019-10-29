Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, pek çok kişi 'cumhuriyet' kavramını araştırıyor.

Peki Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyetin kelime anlamı nedir? Cumhuriyet nasıl yazılır, Türkçeye hangi dilden geçmiştir?

CUMHURİYET NEDİR?

Cumhuriyet; devlet ve hükümet başkanının halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir.

Egemenlik hakkının sürekli olarak belirli bir aileye (monarşi) veya gruba (oligarşi) ait olduğu yönetim biçimlerine tepki olarak ortaya çıkan cumhuriyet, günümüzdeki devletlerin büyük çoğunluğunun uyguladığı yönetim şeklidir.

CUMHURİYET NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimize Arapçadan geçen bir sözcük olan cumhuriyetin kelime anlamı; "Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi" demektir.