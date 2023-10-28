Cumhuriyetin ilanından bir gün önce neler oldu? İşte 28 Ekim 1923'te yaşananlar

HIZLI BİR ŞEKİLDE REJİMİN BELİRLENMESİ GEREKİYORDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevi o zamana kadar Mustafa Kemal Atatürk tarafından yürütülmüştü ancak bazı yabancı ülkeler Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyetinin istifası ve Meclis'in güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması, devlet yetkililerini daha acil bir çözüme itti.