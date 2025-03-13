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        Haberler Gündem Yargı Cumhuriyet Başsavcısı, bulunamayan sanıklar için adeta isyan etti | Son dakika haberleri

        Cumhuriyet Başsavcısından bulunamayan sanıklar için özel talimat

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, haklarında 876'şar yıl hapis istemiyle dava açılan ve 548 gündür yakalanamayan Ezgi Apartmanı'nın girişinde bulunan dükkanın sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için emniyet ve jandarmaya özel talimat yazısı yazdı. Başsavcı şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:14
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        Başsavcıdan bulunamayan sanıklar için özel talimat
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        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, haklarında 876'şar yıl hapis istemiyle dava açılan deprem davasının iki sanığının 548 gündür yakalanmamasına adeta isyan etti. Başsavcı, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına gönderdiği yazıda, “Bu durum kamuoyunda infiale neden oldu. Titizlikle araştırma yapın” dedi.

        YÖNETİM KURULUNU TOPLADILAR AMA BULUNAMIYORLAR

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yıkılan binalardan biride 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Depremin ilk saniyesinde çökerek sadece iki kişinin sağ kurtulabildiği enkazdan 35 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

        Binanın giriş katındaki pastanede yaptıkları tadilat dolayısıyla yıkımda asli kusurlu oldukları belirlenen iş yeri sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel haklarında “Olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip dava açıldı.

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        Haklarında yakalama ve tutuklama kararı olup 548 gündür firari olan Kervancıoğlu ile Pekel’in 17 Aralık 2024 tarihinde şirketlerinde yönetim kurulu toplantısı düzenledikleri ortaya çıktı ancak tüm aramalara rağmen bulunamadı.

        BAŞSAVCININ YAZISI DAVA DOSYASINA GİRDİ

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, emniyet ve jandarmanın 548 gündür firari sanıkları yakalamamasına tepki gösterdi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki imzalı bir yazı mahkeme dosyasına girdi. İl emniyet müdürlüğü ile il jandarma komutanlığına gönderildiği görülen yazıda Başsavcı Tiryaki’nin şu ifadeleri yer aldı:

        "Şahısların dosya içerisine bilirkişi raporunun ulaştığı ilk andan itibaren yakalanamamış olması, bu olayın kamuoyu nezdinde infiale sebebiyet vermiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen şahsın ilgili birimlerinizce nerede bulunduğuna dair kapsamlı ve titizlikle araştırma yapılması, yerlerinin tespiti durumunda gerekli yakalama işleminin gerçekleştirilmesi, yakalama işleminin mümkün olmaması durumunda ise yakalanıncaya kadar araştırma faaliyetlerinin titizlikle devam edilmesi, şahıslar yakalanıncaya kadar yakalama akıbeti ile ilgili aylık düzenli olarak cumhuriyet başsavcılığımıza bilgi verilmesi hususu önemle ve hassasiyetle rica olunur."

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