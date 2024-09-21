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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:53 Güncelleme: 21.09.2024 - 01:14
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        Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunması nedeniyle, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
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