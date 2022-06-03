Kalın'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Stockholm ve Helsinki yönetimleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak geçen ay NATO'ya başvurmuş ancak Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşmıştı.
İsveç ve Finlandiya, anlaşmazlığın çözülmesi için Türkiye ile müzakerelerin devam edeceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin terörist kabul ettiği gruplara desteğin durdurulması, Türkiye tarafından aranan şüphelilerin iade edilmesi ve silah ambargolarının kaldırılması gibi taleplerine ilişkin herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.
Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İspanyol El Pais gazetesine verdiği demeçte, 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğinin Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin taleplerine nasıl yanıt vereceğine bağlı olduğunu söyledi.
Kalın "Süreç İsveç ve Finlandiya'nın ne yapacağına bağlı. Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir. NATO bir turizm ya da ekonomi ittifakı değil; bir güvenlik ittifakıdır, yani tüm üyelerine eşit ve adil bir şekilde güvenliği sağlamalıdır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta Washington'a yaptığı ziyarette, konuyu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri Brüksel'de bir araya getireceğini söylemişti.
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