"Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası her şey normale döndü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in görüşmesi için kritik açıklama: Son 3-4 gündür çok fazla... - Haberler

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi sonrası her şeyin normale döndüğünü belirtti. Kalın, CNN International televizyonunda katıldığı bir programda, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Ekim’de, Sivastopol bölgesinde gemilerden birine yapılan saldırı sonrası tahıl anlaşmasının yeniden askıya alındığını söyleyen Kalın, itirazlar, protestolar ve yazılan mektup sonrası iletişime geçildiğini dile getirdi. Kalın, tahıl meselesinin savaştan ayrı bir durum olduğunun altını çizerek, "Son 3-4 gündür çok fazla diplomatik çaba sarf ettik. Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız dün Putin ile görüştü." ifadesini kullandı.

Bu süreçte, Ukrayna tarafıyla da görüşüldüğünü aktaran Kalın, Rus tarafının taleplerinin ve beklentilerinin Ukrayna'ya iletildiğini ve Ukrayna'nın yapıcı bir tutum sergilediğini vurguladı. Kalın, "Rusya, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşmaya geri döndü ve şimdi her şey yoluna koyuldu." dedi. Rusya'nın sürece geri dönmesinden oldukça memnun olduğunu belirten Kalın, yaklaşık 3 ay önce imzalanan İstanbul anlaşmasına her iki tarafın da bağlı kalacağını umduğunu belirtti. Kalın, tahıl ihracatı için açılan Akdeniz Koridoru'nda ve çevresinde askeri faaliyet olmayacağının ve bunun anlaşmanın en başından beri dile getirildiğinin altını çizerek, "Rusya'nın da bunu talep ettiğini ve elde ettiğini düşünüyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yakın zamanda görüştüğünü aktaran Kalın, Zelenskiy'nin de anlaşmaya bağlılığını teyit ettiğini söyledi.

PUTİN, TAHIL MİKTARI HAKKINDA POLİTİK BİR TUTUM SERGİLİYOR Putin'in, daha yoksul ya da daha az gelişmiş ülkelere giden tahıl miktarı hakkında politik bir noktaya değindiğini belirten Kalın, "Düşünce, tahıl ihracatını, gübreleri ve diğer tahıl ürünlerini Afrika'daki ve diğer yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaksa neden Avrupa ülkeleri Ukrayna tahılının neredeyse yarısından fazlasını alıyor?" ifadelerini kullandı. Kalın, bunun politik bir nokta olduğunu, Ukrayna'nın kendi tahılını istediği ülkeye satabileceğini söyleyerek, ancak uluslararası tahıl piyasası konu olduğunda ve faaliyetler durduğunda, son 4 günde olduğu gibi tahıl fiyatlarının yükseldiğini vurguladı. Söz konusu 4 güne kadar tahıl fiyatlarının düşüşte olduğuna dikkati çeken Kalın, bu durumun tahıl konusunun ne kadar hassas olduğunu gösterdiğini söyledi. Kalın, Rusya'nın bazı sorunlarla karşılaştığını, resmi bir ambargo olmadığını ancak lojistik şirketleri, sigorta şirketlerinin ikinci bir yaptırımdan çekindiğini kaydetti. Kalın, "Ruslarla iş yapmaktan kaçınmak gibi bir durum var. Biz, uluslararası toplum olarak Avrupalı dostlarımıza, ABD'deki meslektaşlarımıza söylediğimiz gibi bir şeyler yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Tahıl anlaşmasını sürdürmek ve Rusya tahılı, gübresi için bazı güvenceler sağlanması gerektiğini ifade eden Kalın, bunun Rusya'nın savaş planını onaylamak anlamına gelmediğinin altını çizdi. Kalın, "Sadece Ukrayna'nın değil Rusya'nın da ihracatının dışarı çıkabilmesi için uluslararası pazarların olduğu yere taşınması için şirketlere ve diğerlerine bazı güvencelerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TÜRKİYE, İKİ TARAFA DA GERİLİMİN AZALMASI GEREKTİĞİNİ TAVSİYE EDİYOR "Cumhurbaşkanımız, geçen seneden beri düzenli olarak Putin ile görüşüyor ve iki tarafa da gerilimin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini tavsiye ediyor." diyen Kalın, şu an askeri alanda bir ilerleme olmadığını, iki tarafın da savaş alanında bir zafer elde edecek gibi görünmediğini aktardı. Kalın, müzakere masasına geri dönülmesi gerektiğinin iki tarafa da iletileceğini belirterek, bu sürede çok sayıda can ve toprak kayıpları yaşanmasının olası olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu konuyu Ukrayna ve Rusya taraflarında gündeme getirdiğini belirten Kalın, Putin ile yapılan görüşmelerde, Rusya'nın nükleer güç kullanılma niyeti olmadığını, "Ukrayna'nın da kirli bomba, kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı" iddialarının Zelenskiy tarafından yalanlandığını kaydetti.