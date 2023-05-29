Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ikinci tur açıklaması: Bugün hepimiz kazandık

Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Demokrasi ve millet iradesi kazandı" ifadesini kullandı

Giriş: 29.05.2023 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ikinci tur açıklaması: Bugün hepimiz kazandık
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bugün hepimiz kazandık
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Kalın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Seçim sonucu tüm Türkiye'nin kazandığını belirten İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi
Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi
Türkiye'nin ilk Bizans tarihi uzmanı
Türkiye'nin ilk Bizans tarihi uzmanı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Gece kulübündeki yangın korkuttu
Gece kulübündeki yangın korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.