18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesince Gelişim Yerleşkesi'nde düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Savunma Sanayinin Geleceği ve Üniversiteler" konulu açılış dersini verdi.
Demir, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bir ulusun kendi başına karar verme yeteneğini göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Yani size parmak sallayan, 'Şunu yaparsanız bu olur.' diyenlerin ne dediğine aldırmadan kendi kararınızı verebiliyor, kendi operasyonunuzu yapabiliyorsanız, işte bağımsızlık bu. Çok şükür bunu yapabildik. Harekat başladıktan kısa bir süre sonra bazı kararlar geldi, 'Falanca ülke silah ambargosunu başlattı, filanca ülke silah vermeyecek.' Bu haber, bizim için çok güzel haber. 'Vermezseniz vermeyin, biz zaten yapıyoruz.' dedik."
"KOŞMAK ZORUNDAYIZ"
Demir, Türkiye'nin terörü bitirmek, kendi topraklarını korumak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için kararlılıkla hareket ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Çok şükür ülkemiz kendi istikbali ve istiklali için bir karar vermesi gerektiğinde, bu kararı kimsenin parmak sallamasına, tehdit etmesine bakmadan, Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşuyla kararını verip, operasyonu başlatıyor. Amerika tarafıyla, günlerce 'Bu güvenli bölgeyi ortak yapabilir miyiz?' diye konuştuk. Birleşmiş Milletlerle görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız diğer ülke liderlerine güvenli bölgenin ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalıştı, güvenli bölgeden kastımızın ne olduğunu, güvenli bölgedeki planlarımızı çok net şekilde anlattı. Hiçbir mantıklı insanın reddedemeyeceği, çok insani ve mantık argümanları ortaya koydu. Buna rağmen operasyon sırasında tepkileri gördük. Demek ki burada maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Biz de buna aldırmadan operasyonumuzu yaptık. Son gelişmelerle de gördük, belli şekilde hedeflerimize ulaşmaya doğru gidiyoruz. Eğer bu sözler tutulmazsa ne olur? Operasyon devam eder. Biz kendi hedefimize ulaşana kadar bildiğimizi okuruz."
Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Demir, "Bugünlerde gördüğümüz gibi dostumuz çok az. O dost gibi görünenler, mesela geçen hafta ambargo açıklaması yapan ülkelerin bir kısmı yarın kapımıza bazı şirketlerle gelecek, geçmişte geldikleri gibi. Onlara vereceğimiz çok iyi cevaplar var. Bu cevapları verirken de sizlere güveniyoruz. Sizlerin zeka pırıltılarınıza, ideallerinize, bu ülkeye olan sevginize, yüreğinize güveniyoruz." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!