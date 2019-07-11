15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz şehitleri için bir kısa film hazırlandı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından; "Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini. hafızalarımıza nakşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle..." notuyla paylaştığı kısa film, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İşte 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan kısa film: