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Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi

Giriş: 28.01.2023 - 06:10 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de
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AA

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

Resmi Gazete'de ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 282'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulamak", ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça uygun görülen kütüphanelerde, kütüphane kullanıcılarına yiyecek ve içecek gibi ikramlarda bulunmak" ibaresi eklendi.

İhdas: Ortaya çıkarma, meydana getirme, kurma

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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