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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:01
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya geldik. Adaya damgasını vuran, KKTC’nin kurumsal devlet yapısına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu eserlerin KKTC’ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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