Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya geldik. Adaya damgasını vuran, KKTC’nin kurumsal devlet yapısına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu eserlerin KKTC’ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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