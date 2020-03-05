AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AA'nın haberine göre; kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede Türkiye tarafından KKTC'deki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere KKTC'de yürütülen projeler değerlendirildi.