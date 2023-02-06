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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı basın toplantısında depreme ilişkin olarak son verileri paylaştı.

Oktay şu değerlendirmede bulundu:

Pazarcık merkezli depremden sonra artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci deprem yaşadık. 7.6 büyüklüğünde Elbistan ve Ekinözü merkezli deprem yaşadı. 145 artçı deprem yaşadık. Bunların üçü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. 5 ile 6 arasında 15 depremimiz var. Çalışmalarımız sık aralıklarla sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Burada koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüler. Şu anda külliyede fiilen tüm afet yönetiminin başındadır, çok yakınen takiptedir. Bakanlarımız 10 ilimizde faaliyetlerini yürütüyor. Hayatını kaybedenler, yaralılar, yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak;

Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. Şu anda 301 yıkılan binamız var.

Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız, 1278 yıkılan binamız var.

Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız, 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var.

Diyarbakır'da 46 vefatımız var. 557 yaralımız, 20 yıkılan binamız var.

Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız var.

Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut.

Kilis, 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız.

Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız.

Malatya'da 106 kaybımız var. 1941 yaralımız var, 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.





FOTO: AA



"TOPLAM 1541 CAN KAYBIMIZ, 9733 YARALIMIZ-, 3471 YIKILAN BİNAMIZ VAR

Toplam itibariyle olarak baktığımızda 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 9733 yaralımız, 3471 yıkılan binamız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Tüm ekiplerimiz gerek merkezde ve her bir ilimizde tüm çabayı, bakanlıklarımız, ilgili birimlerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimiz bütün gücüyle sahada gayret göstermektedirler.

Şu an itibariyle baktığımızda sahada toplam 9 bin 698 arama kurtarma personeli bulunmakta. Bunlar gerek AFAD, gerek JAK ve gerek polis arama kurtarma, güvenlikten, Milli Eğitim Bakanlığımızdan oluşan arama kurtarma personellerimiz var.

14 bin 720 personel ile destek gönüllüleri dahil sahadayız. Acil olan barınma, beslenme ve enerji kaynağı. Kış olduğu için şartlar çok ağır. Ulaşım şartları hava ve karadan oldukça ağır seyretmekte. Bir taraftan arama kurtarma ve her türlü yardımlarla ilgili çalışmalarımızı yürütürken, yeni kazalara, yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili olabildiğince hassas davranıyoruz. Hava şartlarından dolayı hava araçların kullanılması hususunu kast ediyorum. Karada da belirli bölgelerde Osmaniye Nurdağı, Narlı, Malatya, Adıyaman, Çelikhan'da kapalı yollarımız var. Bu da malzemelerin yerlerine ulaştırılmasıyla alakalı işimizi zorlaştırıyor ama buradan servis yollarını kullanmaya çalışıyoruz.



Enerji konusu haberleşmeyle doğrudan alakalı, ısınmayla ve arama kurtarmayla doğrudan alakalı. İlk etapta enerji hatlarının tekrardan verilmesi alakalı olabildiğince kontrollü vermeye çalıştık, ikincil afetler oluşmasın diye. 6 ilimizde sadece 11 trafo merkezimizde elektrik verilememekte diğerlerinin tamamında kontrollü olarak elektrik veriliyor. Yıkılan binalar varsa burada valilikler ve ilgili birimlerle kontrollü olarak bu elektrikler verilmekte. 16 trafo merkezinde dikkatli şekilde vermeye çalışıyoruz.

Milli Eğitim Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Yurtlar, pansiyonlar, öğretmen evleri, kapalı spor salonları barınma amaçlı değerlendirilecek. Tamamını hazır hale getiriyoruz. Üniversitelerimizde 12 ilde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Burada da üniversitelerimizin kapasiteleri, kapalı spor salonları, binaları barınma için değerlendirilecek. Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Mardin, Bingöl ve Antalya'da tüm kapasiteyi barınma merkezi olarak kullanıyor olacağız.

10 ilimizde kalan yakınlarını kaybetmemiş, enkaz olmayan ve orada görevli bulunmayanların bir an önce o illerimizden dışarı çıkmalarını arzu ediyoruz ki, orada arama kurtarma çalışmalarımız hızlı yapılıyor olabilsin. Diğer illerimize geçtiklerinde şehrin girişinde gerekli irtibat büroları kurularak yönlendirme yapılacaktır. Gerek çadırlar, battaniye, ısıtıcı, mutfak seti,yatakla alakalı diğer şehirlerimizden de buralara tamamını sevk ediyoruz.

Yine gerek sahra mutfakları, aş evleri, mobil mutfaklar, ikram araçları tüm illerimizde normal aşvleri beslenme merkezleri kurulmuş durumda. Kızılay ve bakanlarımızın koordinasyonuyla beslenme faaliyetleri fiilen şu anda devam etmektedir. Yurt dışından gelen yardımlar var. Talep edenler vardı. Medikal ve arama kurtarma boyutunda katkı vereceklerini ifade ettik. Farklı ülkelerden gelenler var. Bölgedeki tüm barajlar DSİ tarafından denetlenmiştir. Çok yapısal olmayan, yüzeyde çatlakların olduğu barajlarda risk olmadığını gördük.

10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan yurttaşlarımız ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz fırınlarımızla gerekli koordinasyonu yapıyoruz. Özellikle afet anlarında millet olarak bir, beraber ve dayanışma içerisinde oluruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız liderliğinde birçok afeti birlikte yaşadık ve hızlı bir şekilde üstesinden geldik. Bu defa gördüğümüz afet belki 100 yılda bir yaşanacak bir afet. Hızlı şekilde sahaya müdahil olmaya çalışıyoruz. Buradan AFAD merkezinden yapılan dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi, özellikle dezenformasyon boyutundaki haberlere, yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olunmasını bir kez daha ifade etmek istiyorum.

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