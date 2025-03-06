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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iftar paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iftar paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatı ve güvenlik korucularıyla buluştuğu iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:43
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımızın mensupları ve güvenlik korucularımızla yaptık. Fedakarca görev yapan polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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