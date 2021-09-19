Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar!

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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Genel Kurula 110 civarından ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlaması bekleniyor. 21 Eylül günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreteri yanı sıra çok sayıda devlet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlığıyla görüşeceğim.

Türk Evi binamızın açılışını pazartesi günü yerli ve yabancı çok sayıda dostumuz ve misafirimizle anlamlı bir ziyaretle gerçekleştireceğiz.

ABD bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme gerçekleştireceğim. Bunun yanında Türk Amerikan iş insanlarıyla görüşeceğim. Yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde bulunacağız. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eserimizde yabancı dillerde hazırladık, muhataplarına takdim edeceğiz. BM'de açılış töreninde takdim edeceğiz.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı denetimlerine ilişkin sorulan soruya, "Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık, gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz 3 yataklı odalar olmak üzere gayet modern şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Bu konuda da yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum.

Tabii Bay Kemal'e kalırsa, Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın, yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı, dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Aman yarabbi, bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın, kervan yürüyor ve yürüyeceğiz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiç bir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı şekilde yürüyor.

Dün baktım yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Aman yarabbi yine yalan, yine yalan. Diyor ki 'çiftçi battı.'. Ben daha bir gün önce şekerpancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne? Yüzde 25 şeker pancarına biz zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok çok üzerinde fındık da hakeza öyle. Bütün bunlar birer gerçekken adam çıkıyor, yalanın daniskasını atıyor. Ben de diyorum ki bu yalancılara değil, benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun" diye konuştu.

Göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı bursu 45 liracıktı, şu anda bu miktar 650 liraya çıktı. Bunun yanında artık asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücret seviyesinde bir ücret alıyor. Ama bunlar bunu görmek istemiyorlar. Görmeyecekler de... Harçlar biliyorsunuz uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Önce bunu onlara sormak lazım. Sizin döneminizin sorunu olan bu harçları, üniversite öğrencilerinin eylem yaptığı o dönemleri biz unutmadık. Bunlar, CHP döneminden gelen sorunlardı ama biz bunları kaldırdık.

Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle, bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını, üzerine üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzenine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz." cevabını verdi.

SEÇİM BARAJI

Seçim barajına ilişkin soruya, "Dilerim 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin arzuladığı bir sistemi yakalamış olalım. Meclis açıldığı anda bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan bir aşamaya getireceğiz " cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'a insani yardıma ilişkin, "İnsani yardım konusunda tereddüt olmaz. Gerek devlet olarak, gerek STK'larımızla bu tür yardımlarımızı göndereceğiz" dedi.

KARABAĞ GÜVENLİK KORİDORU

Karabağ'da güvenlik koridoruna ilişkin, "Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı da görüşme arzusunu bana iletti. Burada onların olumlu başvuru göstermesi gerek. Bu konuda Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana iletmesi eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyet gösterir diplomatik adımlar atarız. Olumsuzluk değil olumlu yaklaşımlar hakim olur. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur." yanıtı verdi.

GÖÇMEN KONUSU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in göçmen açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var. Bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler göreceğiz. Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir" dedi.