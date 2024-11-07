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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den yurda döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 22:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 22:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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