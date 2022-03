Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonyalı mevkidaşından açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Duda'nın bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Ayın 24'ünde NATO liderler zirvesinde de kaldığımız yerden görüşmeleri devam etme fırsatını da bulabiliriz.

İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir? Ne gibi adımlar atılabilir, bunları değerlendirme imkanı bulacağız. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanmasına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Dışişleri bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulundu. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz.

"POLONYA ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

Malum 24 Mart'ta Brüksel'de NATO olağanüstü liderler zirvesi yapılacak. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da değerli dostum Duda'yı kutluyorum.

8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya'yı en iyi anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin tesisi üzerinde durduk. Bu yılın ikinci yarısında ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Ticaret hacmimiz salgına rağmen 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Polonya ile bölgesel konularda ve çok platformda yakın iş birliğimiz mevcut. AB konusunda Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutumunun devam edeceğine inanıyorum."

"ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü konuk cumhurbaşkanı Duda aldı. Öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli bakanlar, kıymetli konuklar; öncelikle sayın Cumhurbaşkanı Ankara'ya daveti için çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu zor zamandaki daveti için teşekkür ediyorum. Şu anda Ukrayna topraklarında savaş var, Rusya bir ülkeye saldırı gerçekleştiriyor. Tabii ki görüşmemizin ana konusu Ukrayna'nın durumuydu.

Ekonomik iş birliğimizin yanında, askeri iş birliğimizin devam etmesini istiyoruz. Geçen mayısta savunma alanında iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanı ile birlikte karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz.

Bu alanda Polonya ile iş birliğinin olasılıkları çok güçlü ve geniş kapasiteye sahiptir. Biz bu boşluğun doldurulmasını kesinlikle desteklemek istiyoruz. Hem Polonya hem Türkiye karşılıklı iki devlet olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Sadece 600 yıllık tarihe dayanan dostluk değil bu; son 30 yıl içerisinde Türkiye'ye ziyaret etmeye gelen Polonyalı turistlerden de bahsedebiliriz.

İki ülke arasında kurulan dostluklarımız, ticari ilişkiler bir çok Türk şirketi Polonya'da anlaşmalarını gerçekleştiriyor. Polonya piyasası için ve hem de Türkiye'nin çıkarları için de çalışıyorlar, kendilerini gösteriyorlar. Biz de bunu çok takdir ediyoruz; hatta ve özellikle Polonya yol ağlarının Türk şirketlerinin katkısıyla yapılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda Türk şirketleriyle işbirliği yapma fırsatımız bulunuyor.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR"

Sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi ilettim. Ne kadar çok barış için uğraştığını biliyorum. Türkiye de Polonya gibi savaşın bir an önce durmasını istiyor. Türkiye'nin coğrafi ve siyasi olarak çok önemli devlet olarak bölgede barışın sağlanmasında büyük bir rol oynuyor. Bir an önce Rusların saldırısını engellememiz lazım. Rusya'nın sivilleri öldürmelerini durdurmamız lazım. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren bu acı görüntüleri bir an önce durdurmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda yaptığınız katkılar için size teşekkür etmek istiyorum.

Bugün Polonya'ya yaklaşık 2 milyon mülteci giriş yapmış bulunuyor. Bizim hesaplarımıza göre her gün 100 bin kişi sınırdan geçiyor. Bugün bir mülteci krizinden bahsedebiliriz. Eğer uluslararası yardımdan faydalanamayacaksak zor bir duruma düşebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı sizinle tecrübe paylaşımı yapabildiğim için çok mutluyum. Çünkü Türkiye mülteci krizini en yakından yaşayan bir ülke. Suriye vatandaşları Türkiye'ye sığındı. Halen Türkiye mülteci kriziyle baş etmeye çalışıyor. Sizin tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI

Bu konuda bana bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Buradan tüm uluslararası devletlere çağrı yapıyorum; kendi vatandaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Kendi evlerine mültecileri kabul ediyorlar. Tüm kurumlara, resmi ve resmi olmayan kurumlara, iyi niyetli insanlara teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası kurumlara sesleniyorum; biz tabii ki yardım etmek istiyoruz, aynı zamanda Ukrayna'dan bize sığınanlara kaliteli ve iyi koşullar sağlamak istiyoruz.

Bu zor zamanlarını sakince geçirebilsinler diye onları desteklemek istiyoruz. İnşallah barış zamanına geçince kendi evlerine rahatça dönebilsinler. Uluslararası kurumlara çağrı yapıyorum; bu desteğe lütfen katılın. Ukrayna barışa geçtikten sonra inşa edilebilmesi için her türlü desteğe ihtiyaç duyacaktır.

Şu anda orduların geri çekilmelerinden bahsetmiştik. Azerbaycan, Ermenistan ve Karabağ'dan bahsettik. Orada da barış istediğimiz noktaları konuştuk. Türkiye stratejik noktada bulunduğu için sizin fikriniz biçim için son derece kıymetlidir. Beni davet ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Burada geçirdiğim birkaç saat ve sizinle özel konuşmam benim için çok kıymetli. Siz de benim gibi Ukrayna Cumhurbaşkanıyla her gün iletişim içindesiniz. Temenni ederim ki, bizim aldığımız tedbirler Ukrayna'da barışı getirebilecek. Umarım Ukrayna tekrar eski günlerine dönüp hayatına devam eder. Tekrar teşekkür ederim."