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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

Giriş: 26.03.2023 - 03:16 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
HABERTURK.COM

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

YSK'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre; 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucu, AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve CHP ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının kabul edildiği ilan edildi.

Fotoğraf: Habertürk

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