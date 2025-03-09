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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

        Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

        Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:00
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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
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        Facebook hesabındaki paylaşımlarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler olduğu tespit edilen zanlı A.E.Ş (33), Mut Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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