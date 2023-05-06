HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ara Karadeniz'deydim. Meydanlarda muazzam bir coşku var. Bu coşku adeta pik yaptı. Van öyleydi, hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşku ile bizi karşıladı. Otobüs yol almakta zorlanıyordu. Rize, Trabzon, buralar da bambaşkaydı. Ordu öyleydi. Samsun aynen Erzurum'un bir başka görünümüydü. Samsun'da 120 bin kişinin üstüydü, Erzurum'da 130 bin kişi vardı.

Yarın Kayseri ve Mersin mitinglerimiz var. Pazar günü İstanbul'dayız. Milletim 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Seçime çok önem verdik ve 14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız yeni yüzyılın bir miladı olarak görüyoruz. PKK'sından FETÖ'süne Bay Bay Kemal'in kendilerine verdikleri umuda bel bağlamış durumda. Gözlerini 14 Mayıs'a diktiler. PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Terör örgütünün başları destek veriyor. Benim milletimin öyle kenara koyacağı durum değil.

Batılı medya işi gücü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem haline getirmiş durumda. Bay Bay Kemal'i pohpohluyorlar. Bu çok açık bir şekilde batının çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajı veriyor. Biz bu ülkeyi prangalarından kurtarmak için çok mücadele verdik. Bay Bay Kemal biz Türkiye'yi yine size bağlı hale getireceğiz diye adeta göz kırpıyor.

"SEÇİMLER YERLİ VE MİLLİ CUMHUR İTTİFAKI VE KAOS MASASI ARASINDA GEÇECEK"

Bir başka dergi Erdoğan gitsin diye kapak yapıyor. Erdoğan gitsin diyenler tefeciler, teröristler. Maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitsin diyorlar. Milletim bunların hesabını 14 Mayıs'ta çok güzel soracak. 14 Mayıs seçimleri yerli ve milli Cumhur İttifakı ile kaos masası arasında geçecektir. 14 Mayıs teröristleri inlerinde yok edenler ve teröristlerle kol kola gezenler arasında geçecektir. Ben milletime güveniyorum.

İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım, burada belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Peki biz istanbul'u kimden aldık? CHP'den aldık. İstanbul ondan sonra farklı bir İstanbul haline geldi. Basit bir örnek vereyim Haliç kokudan geçilmezdi. O Haliç'i ne yaptık? Temizledik, dip çamurları pompa ile aktardık. Oradaki bütün o pislikleri aldık. Orası 500 bin metrekarelik alan haline geldi. Orada şimdi çocuk oyun parkları var.

"CHP'Lİ BAŞKAN GELİNCE HALİÇ YİNE KOKMAYA BAŞLADI"

Mevcut CHP'li belediye başkanı göreve geldi. Maalesef Haliç tekrar kokmaya başladı. Yaptığımız operasyonu geri döndürdü. Biz Boğaz'ın suyunu da Haliç'e aktardık. Haliç'in suyunu temize döndürmek sureti ile Haliç çok daha farklı bir hale geldi. Metrosunu yaptık. Suyu da Isranca'dan getirdik. İstanbul'a getirdiğimiz bu içme suyu ile huzura kavuştu. Çukur kalmadı. İstanbul, temizlikte dünyada sayılı bir şehir dediler. Şu an mevcut CHP'li belediye başkanı İstanbul'u sel alıp götürürken Bodrum'dan çıkıyor.

Bizim Atatük Havalimanı'nda Covid-19 döneminde şehir hastanesi yaptık. O bizi çok rahatlattı. 3 ayda yapıldı bu hastane. Millet bahçesi haline getireceğiz dedik. Çevre ve Şehircilik bakanımız bunun çalışmalarını sürdürüyor. Uygun olan müsait alanda da miting yapacağız. Onlar da sanırım Maltepe'de yapacaklarmış. Atatük Havalimanı'nda da yüzyılın mitingini yapacağız. TEKNOFEST bu alanı bilimin geleceğin sembolü haline getirdi. Bay Bay Kemal ekonomi için Amerikalı bir isim bulmuştu. Adam gelmeye bile tenezzül etmemiş video konferans ile bağlanmıştı. Bay bay Kemal de bunu büyük bir teknoloji diye anlatmıştı.

Tüm bu olanlar bu zatın SSK'yı nasıl batırdıysa devleti de nasıl batıracağının işaretidir. İnanıyorum ki milletim bunlara fırsata vermeyecektir. Gerekli cevap sandıklardan çıkacaktır.

Bay Bay Kemal daha güzel olacak gibi şeyler söylüyor. Biz terör örgütleri ile tarihimizin en büyük mücadelelerini verdik. Önümüze yeni ufuklar açıldı. Bu sayede terörle mücadele stratejimizde köklü bir değişikliğe gittik. Baktık uzattığımız eli ısırıyorlar, onların anlayacağı dilde konuştuk. Gabar'da bunları yok ettik. Cudi'de yok ettik.

"BAHARI BİZ GETİRDİK"

Diyor ya bahar gelecek. Biz baharı getirdik. İnlerine girerek getirdik. Hepsi Kandil'e yığıldı oradan sesleniyorlar. Kandil'i de başlarına yıkacağız. Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldüren bunlar değil mi? Şimdi Selo'yu çıkaracakmış Bay Bay Kemal. Sen hukuk devletinde istediğin gibi atıp tutamazsın. Kimden hangi desteği alırlarsa alsınlar, ülkemize zarar veremeyecekler.

Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Orada umduklarını bulamayanlar, karşımıza çıkardıkları bir masa ile amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 14 Mayıs için kendilerini ortaya atmalarının sebebi budur.

"'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ' DEMİYORLAR"

Kandil, Pennsylvania ne söylüyorsa Bay Bay Kemal de aynı şeyi söylüyor. "PKK terör örgütüdür" sözünü ağızlarından duyamadık. Bay Bay Kemal çık söyle. Söyleyemiyor. Son günlerdeki telaşları pazarlıklarının ortaya çıkmasından kaynaklı. Ülkemizin üzerindeki planlarını hayata geçirmek isteyenler bu treni kaçırmak istemiyor. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının üzerine oynanan oyunu biz çok iyi biliyorlar. Başaramayacaklar. Terörle mücadelenin 19 Mayıs öncesi sonrası yok bizim için. Güvenlik güçlerimiz seçim öncesi ve sonrası provokatif bir hadise yaşanmaması için canla başla çalışıyorlar.

Her şeyden önce Bay Bay Kemal terör örgütünü ve siyasal uzantısını öyle bir cesaretlendirdi ki herkes içinden geçeni söylemekten çekinmiyor. 100 yılın hesabını soracağız diyor. HDP Bay Bay Kemal'in kapalı kapılar arkasında kendilerine sözler verdiğini açıkça ifade ettiler. HDP'nin başından beri bu masanın kurucusu olduğu ortadaydı. Bay Bay Kemal herkese bir şeyler dağıtırken, terör örgütlerini de ihmal etmiyor. Cezaevlerini boşaltmaktan söz ediyor. Londra'daki tefeciler de ülkemizi avuçları içine almanın hesabını yapıyor. Terör örgütleri ve Bay Bay Kemal'in söylem birliği içinde olmaları çok vahim bir durum. Masanın etrafında olanlardan da itiraz edenler yok. Sadece Kılıçdaroğlu değil yanındakiler de HDP'nin hakaretlerine karşı sessizliğe bürünmüş durumda. 'Ülkeye şu yeniliği getireceğiz' dediklerini duyan var mı? Sadece şunları diyorlar, borç alacağız, eskiye döneceğiz, Erdoğan'dan kurtulacağız. Başka vaatleri yok. Bizim milletimiz bunların peşinden gitmez, yetki vermez. Bunların derdi millete hizmet değil, hatta Erdoğan'dan kurtulmak da değil. Allah kimseyi partisinin bayrağı ile terör örgütünün paçavralarını yan yana getirecek duruma düşürmesin. Terör örgütü PKK'ya destek veren dişe diş kana kan sloganları yükseldi. Neresi burası Van. İstanbul Belediye Başkanı burada konuşma yapıyor. Nasıl olur da dişe diş kana kan diye bir sloganın atılmasına müsade edebilir. Bu görüntülere CHP'den bir itiraz geldi mi? CHP'ye gönül vermiş vatandaşları rahatsız eden bu görüntü Kılıçdaroğlu ve avanesini mutlu etmiş olacak ki terör örgütünün işareti ile karşılık veriyorlar. Seçim günü yaklaştıkça bütün boyalar dökülüyor. Onların işaretine sahip çıkarsan, emellerini de paylaşıyorsun demektir. Öyle bir durum ortaya çıktı ki akılalır gibi değil. Masada kime ne söz verdikleri için her şeyi birbirlerine karıştırıyorlar. Elleri ile kalp işareti mi yapacakları bilemiyorlar. Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerine gitsin de Selo'yu serbest bırakacağım desin, diyemez. "TEREDDÜT VERMEYECEK ŞEKİLDE ÖNDEYİZ" Tekniğine uygun yapılan her anket bizim önde olduğumuza işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te tereddüte yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Fakat bu seçimlerin bir özelliği var. Büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz bu depremi yaşadı. Deprem bölgesinin insanları birçok yere göç etmek zorunda kaldı. Bu adeta bir yerde şehirlerin boşalması demektir. Şehirlerimize tekrar geri dönenler var. Kendi evinde oyunu kullanma gayreti içinde olanlar var. Yoklamamızı meydanlarda yapıyoruz. Meydanlar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Meydanların dilini iyi bilirim dediğim konu bu. İzmir Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu yer değil mi? Orada Kılıçdaroğlu'nun belediyesinin yaptığı bir hizmet var mı? Yine İzmir denince akla İstanbul geliyor. Arası 7 buçuk saatti. İzmir- İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. Masa başı anketlerle seçim kazanılmayacağını Bay Bay Kemal ve avanesi bir kez daha anlayacak. Sosyal medyada bir video kaç kere izlendi diye mutlu oluyorlar. Gerçi orada da foyaları ortaya çıktı. Kurdukları düzen ortaya çıkınca o rakamların hepsi çöp oldu. Anket firmaları da para karşılığı bunlara mutlu olacakları sonuçlar veriyorlar. İşin komik yanı sosyal medya anketlerinden yapay sonuçlara kendileri de inanıyor. Bu millet gerçek anket sonucunu 14 Mayıs'ta verecek. Bunların anlamadığım şu. Seçim sosyal medyada trol ordular ile değil, sandıkta millet ile kazanılır. Ne yapıyorlar, sandık güvenliğine gölge düşürmek için organizasyon kurmuşlar. Sahte isimler ve fotoğraf ile hesaplarla 40 milyon kişiye ulaşan bir şebeke kurmuşlar. Bu da yalan. 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun? Ortada milyonlarca kişi var gibi gözüküyor ama bu hesapları sadece birkaç kişi kullanıyor. Hesabın fotoğrafına bakıyorsunuz kadın. Bir bakıyorsunuz erkek çıkıyor. Bay Bay Kemal bırak bu işleri de mücadeleni delikanlıca ver. Bizim muhalefete de bu aklı dışarıdan veriyorlar. Bunu örtmek için bize kara çalıyor. Halbuki hile, hurda, yalan sizde. Kişi kendinden bilir işi derler... Ama bunu bile beceremiyorlar. Siyaseti kirlettikleri gibi sosyal medyayı da kirletiyorlar. Biz siyaseti gönüllere girmek için yapıyoruz. Biz büyük ve güçlü bir Türkiye yönettiğinin bilincinde bir partiyiz. Biz bot partisi değiliz. Sosyal medyayı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattığımız bir mecra olarak görüyoruz. Avrupa geçen yıla göre çok farklı. Çok ciddi bir katılım söz konusu. Yurt dışındaki oy kullanımında Cumhur İttifakı'na verilecek destek bundan öncekilerle mukayese edilemeyecek kadar fazla olacak. "SAVUNMA SANAYİ SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?" TEKNOFEST'e ziyaretçi sayısı 2 buçuk milyondu. Bu bunları çılgına döndürdü. Bir taraftan diyorlar gençler bize destek verecek. Nerede size destek verecek? Savunma sanayine çılgınca saldırıyorlar. AKINCI, İHA, SİHA, KIZILELMA, seni neden rahatsız ediyor? Erdoğan bunun kayınpederi, Erdoğan bunlara destek veriyor diyorlar. Eğer dürüstseniz çıkın devletten Baykar grubuna verilen destek nedir bunu açıklayın. Bu namus meselesi. Allah rahmet eylesin dünürüm bırakın kredi almayı, devletin arsalarından kabullenmezdi. İlla paramı veririm, ben öyle arsa sahibi olurum. Hep böyle gitmiştir. Şu an çocuklar da öyle babanın gittiği izden gidiyorlar. Şimdi zirve yapan KAAN var. onu da çıkardık. TUSAŞ'ın önemli bir adımı. Bunlar neden rahatsız ediyor? Mesele bir özgüven meselesidir. Aynı işleri küresel firmalar yapıp bize parası ile satsalardı hiçbirinin sesi çıkmazdı. Sadece araç değil, tüm mühimmatlar da yerli ve milli. 21 yıl... Bütün bu kazanımları elde ettik. Şimdi çıkmış masanın etrafındakilerden bir tanesi diyor ki ben bunlara destek verdim. Sen ne verdin, ne yaptın da verdin? Baykar'a ne verdin? Açıkla. Senin ne yaptığını millet çok iyi bilir, hele hele ben çok daha iyi bilirim. Senin dün söylediğini bugün inkar ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Savunma sanayi atılımlarımızın sağladığı faydaları görüyoruz. S-400'leri biz gelince depoya kaldıracağız diyor Bay Bay Kemal. Sanıyor ki bu işler böyle yolda geçerken buldun. Milletim stratejik ürünlerin böyle elden çıkmasın fırsat vermeyecektir. Kaan ve HÜRJET'i hangardan çıkardık. TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Şu an İzmir'de onbinlerce kişi ziyaret ediyor. Karadeniz gazı, enerjide üretici konumuna gelmemizi sağlayacak ve bu hayata yansıyacak. Her bir vatandaşımız bunun faydalarını görecek. Evlerde tüm kullanımı 1 ay için ücretsiz yaptık. Gabar'daki çıkan petrolün faydasını ve huzurunu da milletimiz yaşayacak.