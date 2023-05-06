Her şeyden önce Bay Bay Kemal terör örgütünü ve siyasal uzantısını öyle bir cesaretlendirdi ki herkes içinden geçeni söylemekten çekinmiyor. 100 yılın hesabını soracağız diyor. HDP Bay Bay Kemal'in kapalı kapılar arkasında kendilerine sözler verdiğini açıkça ifade ettiler. HDP'nin başından beri bu masanın kurucusu olduğu ortadaydı. Bay Bay Kemal herkese bir şeyler dağıtırken, terör örgütlerini de ihmal etmiyor.
Cezaevlerini boşaltmaktan söz ediyor. Londra'daki tefeciler de ülkemizi avuçları içine almanın hesabını yapıyor. Terör örgütleri ve Bay Bay Kemal'in söylem birliği içinde olmaları çok vahim bir durum. Masanın etrafında olanlardan da itiraz edenler yok. Sadece Kılıçdaroğlu değil yanındakiler de HDP'nin hakaretlerine karşı sessizliğe bürünmüş durumda.
'Ülkeye şu yeniliği getireceğiz' dediklerini duyan var mı? Sadece şunları diyorlar, borç alacağız, eskiye döneceğiz, Erdoğan'dan kurtulacağız. Başka vaatleri yok. Bizim milletimiz bunların peşinden gitmez, yetki vermez. Bunların derdi millete hizmet değil, hatta Erdoğan'dan kurtulmak da değil.
Allah kimseyi partisinin bayrağı ile terör örgütünün paçavralarını yan yana getirecek duruma düşürmesin. Terör örgütü PKK'ya destek veren dişe diş kana kan sloganları yükseldi. Neresi burası Van. İstanbul Belediye Başkanı burada konuşma yapıyor. Nasıl olur da dişe diş kana kan diye bir sloganın atılmasına müsade edebilir.
Bu görüntülere CHP'den bir itiraz geldi mi? CHP'ye gönül vermiş vatandaşları rahatsız eden bu görüntü Kılıçdaroğlu ve avanesini mutlu etmiş olacak ki terör örgütünün işareti ile karşılık veriyorlar. Seçim günü yaklaştıkça bütün boyalar dökülüyor. Onların işaretine sahip çıkarsan, emellerini de paylaşıyorsun demektir. Öyle bir durum ortaya çıktı ki akılalır gibi değil. Masada kime ne söz verdikleri için her şeyi birbirlerine karıştırıyorlar. Elleri ile kalp işareti mi yapacakları bilemiyorlar. Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerine gitsin de Selo'yu serbest bırakacağım desin, diyemez.
"TEREDDÜT VERMEYECEK ŞEKİLDE ÖNDEYİZ"
Tekniğine uygun yapılan her anket bizim önde olduğumuza işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te tereddüte yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Fakat bu seçimlerin bir özelliği var. Büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz bu depremi yaşadı. Deprem bölgesinin insanları birçok yere göç etmek zorunda kaldı. Bu adeta bir yerde şehirlerin boşalması demektir. Şehirlerimize tekrar geri dönenler var. Kendi evinde oyunu kullanma gayreti içinde olanlar var. Yoklamamızı meydanlarda yapıyoruz.
Meydanlar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Meydanların dilini iyi bilirim dediğim konu bu. İzmir Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu yer değil mi? Orada Kılıçdaroğlu'nun belediyesinin yaptığı bir hizmet var mı? Yine İzmir denince akla İstanbul geliyor. Arası 7 buçuk saatti. İzmir- İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. Masa başı anketlerle seçim kazanılmayacağını Bay Bay Kemal ve avanesi bir kez daha anlayacak.
Sosyal medyada bir video kaç kere izlendi diye mutlu oluyorlar. Gerçi orada da foyaları ortaya çıktı. Kurdukları düzen ortaya çıkınca o rakamların hepsi çöp oldu. Anket firmaları da para karşılığı bunlara mutlu olacakları sonuçlar veriyorlar. İşin komik yanı sosyal medya anketlerinden yapay sonuçlara kendileri de inanıyor. Bu millet gerçek anket sonucunu 14 Mayıs'ta verecek.
Bunların anlamadığım şu. Seçim sosyal medyada trol ordular ile değil, sandıkta millet ile kazanılır. Ne yapıyorlar, sandık güvenliğine gölge düşürmek için organizasyon kurmuşlar. Sahte isimler ve fotoğraf ile hesaplarla 40 milyon kişiye ulaşan bir şebeke kurmuşlar. Bu da yalan. 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun? Ortada milyonlarca kişi var gibi gözüküyor ama bu hesapları sadece birkaç kişi kullanıyor. Hesabın fotoğrafına bakıyorsunuz kadın. Bir bakıyorsunuz erkek çıkıyor.
Bay Bay Kemal bırak bu işleri de mücadeleni delikanlıca ver. Bizim muhalefete de bu aklı dışarıdan veriyorlar. Bunu örtmek için bize kara çalıyor. Halbuki hile, hurda, yalan sizde. Kişi kendinden bilir işi derler... Ama bunu bile beceremiyorlar. Siyaseti kirlettikleri gibi sosyal medyayı da kirletiyorlar. Biz siyaseti gönüllere girmek için yapıyoruz. Biz büyük ve güçlü bir Türkiye yönettiğinin bilincinde bir partiyiz. Biz bot partisi değiliz. Sosyal medyayı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattığımız bir mecra olarak görüyoruz. Avrupa geçen yıla göre çok farklı. Çok ciddi bir katılım söz konusu. Yurt dışındaki oy kullanımında Cumhur İttifakı'na verilecek destek bundan öncekilerle mukayese edilemeyecek kadar fazla olacak.
"SAVUNMA SANAYİ SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?"
TEKNOFEST'e ziyaretçi sayısı 2 buçuk milyondu. Bu bunları çılgına döndürdü. Bir taraftan diyorlar gençler bize destek verecek. Nerede size destek verecek? Savunma sanayine çılgınca saldırıyorlar. AKINCI, İHA, SİHA, KIZILELMA, seni neden rahatsız ediyor? Erdoğan bunun kayınpederi, Erdoğan bunlara destek veriyor diyorlar. Eğer dürüstseniz çıkın devletten Baykar grubuna verilen destek nedir bunu açıklayın. Bu namus meselesi. Allah rahmet eylesin dünürüm bırakın kredi almayı, devletin arsalarından kabullenmezdi. İlla paramı veririm, ben öyle arsa sahibi olurum. Hep böyle gitmiştir. Şu an çocuklar da öyle babanın gittiği izden gidiyorlar. Şimdi zirve yapan KAAN var. onu da çıkardık.
TUSAŞ'ın önemli bir adımı. Bunlar neden rahatsız ediyor? Mesele bir özgüven meselesidir. Aynı işleri küresel firmalar yapıp bize parası ile satsalardı hiçbirinin sesi çıkmazdı. Sadece araç değil, tüm mühimmatlar da yerli ve milli. 21 yıl... Bütün bu kazanımları elde ettik. Şimdi çıkmış masanın etrafındakilerden bir tanesi diyor ki ben bunlara destek verdim. Sen ne verdin, ne yaptın da verdin? Baykar'a ne verdin? Açıkla. Senin ne yaptığını millet çok iyi bilir, hele hele ben çok daha iyi bilirim. Senin dün söylediğini bugün inkar ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Savunma sanayi atılımlarımızın sağladığı faydaları görüyoruz.
S-400'leri biz gelince depoya kaldıracağız diyor Bay Bay Kemal. Sanıyor ki bu işler böyle yolda geçerken buldun. Milletim stratejik ürünlerin böyle elden çıkmasın fırsat vermeyecektir. Kaan ve HÜRJET'i hangardan çıkardık. TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Şu an İzmir'de onbinlerce kişi ziyaret ediyor.
Karadeniz gazı, enerjide üretici konumuna gelmemizi sağlayacak ve bu hayata yansıyacak. Her bir vatandaşımız bunun faydalarını görecek. Evlerde tüm kullanımı 1 ay için ücretsiz yaptık. Gabar'daki çıkan petrolün faydasını ve huzurunu da milletimiz yaşayacak.