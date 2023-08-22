Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalar.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz. Türkiye önünde sonuda terörle mücadeleden muhakkak kurtulacaktır. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya nedamet duyup, Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur. Vatandaşımızın canı, malı ve huzuruna kast eden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz.

Türkiye'yi mülteci akını ile sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Biz insanları yaşatmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olanları ve suça bulaşanları tespit edip sınırdışı ediyoruz. 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Ülkemiz ekonomisine katkı yapan, döviz getiren, istihdam oluşturan, eğitim gören yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz.

Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. İnşallah bu meseleyi Türk millete yakışan vakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Gönüllü, onurlu, güvenli geri dönüşleri yaygınlaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarıda hiç şüphesiz hükümetimizin kararlılığı yanında asker, polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi, istihbaratına kadar tüm emniyet birimlerimizin uyum içerisinde çalışmasının büyük payı vardır.

Bir dönem en önemli sıkıntı kaynağımız olan koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yönetilebilir hale geldik. Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Sicili ülkemizin karşısında kim varsa onun yanında yer almakla dolu bu muhterisle maşeri vicdana havale ediyoruz. Son seçimler milletimizin bunlara prim vermediğini böyle davranmaya devam ettiği sürece asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Askere, polise, jandarmaya, sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz.

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