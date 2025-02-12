Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı'na eşlik etti | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı'na eşlik etti | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'da katıldığı bir törende Mehter Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehter Marşı'nı söylediği anlar kameralara yansıdı.

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ikili görüşmesinin ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve İş Forumu'na iştirak etti.

Erdoğan, bu ziyaretin ardından resmi temaslarını sürdürmek üzere Pakistan'a gidecek.