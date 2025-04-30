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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin akışına yön vermek istiyorsak...

        "Tarihin akışına yön vermek istiyorsak..."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Lübnan'da ve Yemen'de çekilen acıları dindiremez miydik? Zararın neresinden dönsek bizim için kârdır. Küfre giden yollardan biri olan ümitsizliği asla düşmememiz gerekiyor. Ruh ve gönül birliğimizi yeniden tahkim etmemiz şarttır. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde hiç kimse karşımızda duramayacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:52
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        "Tarihin akışına yön vermek istiyorsak..."
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        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Ömürlerini İslam'a, insanlığa hizmetle geçirmiş tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum, çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yarışmada dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyorum.

        15 farklı ülkeden yarışmaya katılan kardeşlerimizi ayrı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbimiz, 'Kuran'ı ağır ağır tane tane' okuyun emrinde bulunmuştur. Peygamberimiz de 'Kuran'ı sesinizle güzelleştirin' demiştir.

        İsra Suresi'nin 88'inci ayetinde de der ki: 'İnsanlar ve cinler bir araya gelse, Kuran'ı Kerim'in bir benzerini getiremezler.' Siz Kuran bülbüllerini tebrik ediyorum. Efendimizin sünnetinden ayrılmamayı, eserlerimizle bu dünyada iz bırakmayı hepimize nasip etsin.

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        "200 YILDIR ARAMIZA ÖRÜLEN DUVARLAR"

        Aziz kardeşlerim burada şu hususu belirtmek isterim. İslam coğrafyası pek çok saldırının, böl, parçala, yönet planının hedefi oldu. 200 yıldır aramıza örülen duvarlar bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Bu duvarların harcı emperyalizmle karıldı, nefretle yükseltildi. Yakın geçmişe kadar dünyaya nizam veren İslam beldeleri bugün maalesef eski gücünde değil. Aramızdaki muhabbet üzülerek söylüyorum istenilen düzeye gelemiyor.

        Tarihin akışına yeniden yön vermek istiyorsak, birliğimizi sağlayıp, kardeşliğimizi yükseltmek zorundayız. Küresel güçlere izin vermeden üzerimizdeki ölü toprağını bir an önce atmalıyız. Bu hazin tablonun ortaya çıkmasında bizim payımız yok mu? Birbirimize daha sıkı kenetlenemez miydik? El ele verip daha adil bir dünyayı birlikte inşa edemez miydik?

        "ÜMİTSİZLİĞE ASLA DÜŞMEMEMİZ GEREKİYOR"

        Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Lübnan'da, Yemen'de çekilen acıları dindiremez miydik? Bu sorular çoğaltılabilir. Zararın neresinden dönsek bizim için kârdır. Küfre giden yollardan biri olan ümitsizliği asla düşmememiz gerekiyor. Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde hiç kimse karşımızda duramayacaktır.

        "İMAN VARSA İMKÂN VARDIR"

        Ya aslımıza dönüp köklerimize sarılacağız ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz. Bizi sürükledikleri girdaptan çıkamayız. Karşımızdaki şu tablo geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Sizlere baktıkça mücadele azmimiz artıyor. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Evet zor günler yaşıyoruz. Mazlumların çığlıkları yüreklerimizi parçalıyor. Unutmayın iman varsa imkân da vardır. Sabredecek, sabırla Allah'tan yardım dileyeceğiz. Çok güzel yarınları elbirliğiyle inşa edeceğiz.

        Ödül sahiplerini bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu güzel programdan ötürü tekrar teşekkür ediyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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