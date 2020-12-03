Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ zaferi için Azerbaycan'a gidecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Karabağ zaferinin kutlamalarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere 9 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek.

Erdoğan, 10 Aralık'ta başkent Bakü'de Karabağ zaferinin kutlanacağı askeri geçit törenine katılacak.