Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü vatandaşlar tarafından sosyal medya aracılığı ile kutlanıyor. Twitter'da #İyikiDoğdunMilletinAdamı ve #İyikiDoğdunRTE etiketleri trend oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yaşına girdi? Erdoğan nerede doğdu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Türkiye Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında Kasımpaşa'da dünyaya gelmiştir. Erdoğan Balık burcudur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlkokul eğitimini aldığı Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'ndan 1965'te, lise eğitimini aldığı ve yatılı olarak okuduğu Fatih'teki İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden ise 1973'te mezun oldu. İmam hatip mezunlarının üniversiteye girme konusunda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına girerek fark derslerini verdi ve 1973 Ekim'inde Eyüp Lisesi'nden mezun olarak ikinci bir lise diploması aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1982 yılında ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi yani bugün ki adıyla Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.

SİYASİ HAYATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 1994 – 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yaptı.

2003 – 2014 yılları arasında ise Başbakanlık görevini yürüttü.

Erdoğan, 2014 yılından beri de 12. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmektedir.