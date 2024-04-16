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        Haberler Gündem Teyit "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasına yalanlama

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Bakan Şimşek'ten de iddialarla ilgili açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:50
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        "Aralarında gerginlik var" iddiasına açıklama
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        Bazı basın yayın organlarında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek arasında bir kriz yaşandığı ve bu krizin küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldüğü" yönünde iddialar ortaya atıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara ilişkin yazılı açıklama geldi.

        Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

        Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların yer aldığı paylaşımların görsellerine de yer verildi.

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan istirhamım üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" ifadelerini kullandı.

        Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti;

        "Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız"

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        #mehmet şimşek
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #ekonomi
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