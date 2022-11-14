Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye geldi.
ZİRVENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali kentine hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlemişti.
Erdoğan, bu yılki zirvenin birlikte ve daha güçlü toparlanma ana teması etrafında icra edileceğini aktardı.
Erdoğan, özellikle koronavirüs salgınının, Rusya ve Ukrayna savaşının, günlük hayatı etkileyen kritik başlıkların ilk sıraya yerleştirildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Neticede yaşanan küresel enflasyon dalgası tüm ekonomileri derinden sarsarken, resesyon tehdidini de beraberinde getiriyor. Antalya bildirimimizde, diğer hususların yanı sıra gıda israfının azaltılması noktasında 20'ler grubu olarak taahhütte bulunmuştuk. Yine dönem başkanlığımız sırasında G-20 tarihinde ilk enerji bakanları toplantısını düzenlemiş ve meselenin ehemmiyetine dikkat çekmiştik. Aradan geçen sürede ülkemizin 7 yıl önce gündeme taşıdığı hususların yerinde ve isabetli olduğu görülmüş oldu."
Gıda krizinin önüne geçilmesi amacıyla Rusya-Ukrayna ve BM ile Karadeniz'de tahıl koridoru girişimini hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu sayede 10 milyon tondan daha fazla tahılın dünya pazarına uluşmasını temin ettik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken, tahılın başta Afrika olmak üzere en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması için çaba sarf ediyoruz. Mali'de mevkidaşlarımızla görüşmemizde, bu konunun üzerinde özellikle duracağım. Afrika'nın ülkelerini bu tahıla ulaştırmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin yaşanmakta olan enerji krizinin çözümü bakımından da anahtar konumda olduğunu hatırlatacağını kaydetti.
Zirve gündeminin ikinci ana maddesini "sağlık" başlığının oluşturduğunu aktaran Erdoğan, salgın döneminde yaşananların, küresel sağlık sistemindeki açıkları, yetersizlikleri ve adaletsizlikleri gözler önüne serdiğini söyledi.
Erdoğan, aşıya zamanında erişemediği veya asgari sağlık hizmetini alamadığı için yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini anlatarak, gelişmiş ülkelerin dahi bocaladığı o günlerde Türkiye olarak hem içeride hem de yurt dışında son derece başarılı bir sınav verdiklerini ifade etti.
2002'den beri sağlık altyapısına, sağlık hizmetlerinin kalitesine ve sosyal güvenlik sistemine yaptıkları yatırımlarla müspet neticeleri görme fırsatını bulduklarını belirten Erdoğan, "Şimdi bu güçlü birikimi Health Türkiye markasıyla uluslararası arenaya taşıyor, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın hizmetine sunuyoruz. G20 toplantılarında Türkiye'nin tecrübeleri ışığında atılacak adımların ve hazırlıklarımızın neler olması gerektiğini ifade edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki üçüncü ana gündem maddesinin "dijital dönüşüm" olduğuna işaret ederek, dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık temasının ön plana çıktığını dile getirdi.
Bu noktada da kimseyi dışarıda bırakmayan bir yapının temellerinin nasıl atılması gerektiği yönünde fikir teatisinde bulunacaklarını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin elektronik devlet ve dijital dönüşüm çalışmalarında yakaladığı başarıyı muhataplarıyla paylaşma imkanı elde edeceklerini vurguladı.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Erdoğan, zirve marjında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacağını belirterek, "Ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, Joko Widodo'yla ise yarın daha kapsamlı şekilde görüşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanıyla stratejik ortaklık temelinde geliştirdiğimiz derin tarihi bağlara dayalı ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alacağız. Bölgesel ve uluslararası meselelere dair görüş alışverişinde bulunacak, G20, ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi gözden geçireceğiz." bilgisini verdi.
BIDEN'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştınız. Türk devletlerindeki FETÖ yapılanmasıyla mücadeleye değinmiştiniz. Şöyle bir sözünüz olmuştu; 'FETÖ'yü Biden saklıyor.' demiştiniz. Bu kapsamda ABD Başkanı Biden'la bir görüşmeniz olacak mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi:
"Tabii bu biraz da ifadelerimizi yanlış merkezlere çekme gibi bir durum oluyor. Şimdi Amerika'da saklandığını veya Amerika'da bu adamın özellikle gizlendiğini, orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Bunu Biden'ın kendisine Başkan Yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. 'Bunu niye vermiyorsunuz, verin.' diye. 'Bak bizden papazı istediniz verdik. Sizdeki papazı da bize verin.' demiştik. Ama maalesef tabii bunları hem biliyorsunuz orada kart ile izni de veriyorlar ve orada da yaşam imkanı da bunlara sağlıyorlar. Orada gayet büyük kaşane, orada yaşamını sadece kendisi değil avanesiyle birlikte Amerika'da sağlıyor. Ve yanındaki terör örgütünün bağlantılısı olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde, başta Pensilvanya olmak üzere sürdürüyorlar. Tabii bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız."
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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